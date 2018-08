La toux du chenil plus présente en été

Crédit photo : Pixabay

Plusieurs cas de toux du chenil chez les chiens ont été rapportés dans les trois dernières semaines sur le territoire du Roussillon. Il s’agit d’une infection plus fréquente en été selon la Clinique vétérinaire Roussillon.

La Ville de Saint-Constant a publié un message de prévention sur sa page Facebook le 27 août et des citoyens en ont aussi avisés d’autres sur la page du Parc canin de la Municipalité, puisque des chiens ont été infectés.

Manon Mainville, directrice des communications à la Ville de Saint-Constant, précise qu’aucun vétérinaire n’a confirmé de chiffres et qu’il s’agit d’un constat généralisé. Des cas ont aussi été répertoriés à Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Delson.

D’après de la Clinique vétérinaire Roussillon, il ne s’agit pas d’un été pire que les autres. Selon Caroline Bergeron, du service à la clientèle, «c’est toujours assez fréquent l’été parce que les gens font garder leurs chiens dans des chenils et sortent plus, il y a donc davantage de contacts entre les animaux». Un vétérinaire lui a confirmé qu’il n’y a pas eu plus de cas cet été dans leur clinique.

Les symptômes se manifestent avec une toux et, parfois, des yeux qui coulent. Ce sont les sécrétions qui sont contagieuses.

Les vaccins peuvent prévenir la toux du chenil, mais elle se guérit avec des antibiotiques, explique Mme Bergeron.