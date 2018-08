Toyota C-HR 2019 : nouvelles caractéristiques, nouvelle livrée de base

Article par Michel Deslauriers

Entamant sa deuxième année sur le marché canadien, le bizarroïde multisegment sous-compact obtient une nouvelle déclinaison LE qui affichera un prix plus abordable, et offrira également de nouvelles fonctionnalités.

Le Toyota C-HR LE 2019 reçoit un système multimédia Entune 3.0 avec intégration Apple CarPlay (désolé, utilisateurs d’Android), un écran tactile de huit pouces sur lequel a été déplacé l’affichage de la caméra de recul, un dégivreur de parebrise et des roues de 17 pouces avec enjoliveurs. Toutefois, il n’inclut pas les sièges avant chauffants, le soutien lombaire à réglage électrique pour le conducteur et le volant gainé de cuir.

Les versions XLE et XLE Premium sont toujours disponibles, mais avec la nouvelle interface Entune, alors qu’une nouvelle variante Limited ajoute une sellerie en cuir noir ou brun, un éclairage d’ambiance et des essuie-glaces de parebrise à capteur de pluie. Les deux déclinaisons les plus chics proposent de nouvelles teintes bicolores avec toit noir, alors que la combinaison Vert radieux mica et toit blanc a été abandonnée.

Comme avant, chaque C-HR est équipé d’un rouage à traction, d’un quatre cylindres de 2,0 litres produisant 144 chevaux et un couple de 139 livres-pied ainsi que d’une boîte automatique à variation continue.

Le prix de base est fixé à 23 675 $ avant les frais de transport et de préparation – rendant le multisegment plus abordable de 1 075 $ par rapport au modèle 2018. Le XLE est disponible à 25 725 $ alors que le XLE Premium coûte 27 325 $. Le C-HR Limited se détaille à partir de 28 775 $.

Le Toyota C-HR 2019 est maintenant en vente.