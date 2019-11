Toyota Corolla et Honda CR-V, véhicules verts de l’année 2020

Article par Guillaume Rivard

Depuis 2005, le Salon de l’auto de Los Angeles donne toujours lieu à l’annonce des prix de la voiture verte et du véhicule utilitaire sport vert de l’année décernés par le magazine Green Car Journal.

La cérémonie a eu lieu ce matin au Pavillon de la Technologie devant une foule composée de journalistes et de représentants de l’industrie.

C’est d’abord la Toyota Corolla qui a remporté le titre de voiture verte de l’année 2020. Bénéficiant d’une refonte complète, la populaire berline compacte a entamé sa douzième génération et, pour la première fois de son histoire, elle se décline en version hybride consommant aussi peu que 4,5 L/100 km. Des moteurs de 139 et 169 chevaux sont aussi disponibles.

Les autres finalistes étaient la Hyundai Sonata, la Kia Soul, la Mazda3 et, bizarrement, le Ford Escape.

Ce dernier ne figurait pas dans la catégorie des utilitaires, alors que son grand rival japonais, le Honda CR-V, y était. D’ailleurs, c’est lui qui a ravi le trophée du VUS vert de l’année 2020.

Rafraîchi pour 2020, le CR-V emboîte le pas aux autres VUS compacts qui proposent une version hybride. Le seul problème, c’est que celle-ci est offerte seulement aux États-Unis, pas au Canada. Dommage, car ce CR-V est plus puissant (212 chevaux) et environ 50% plus écoénergétique en ville que le modèle ordinaire à essence.

Il a battu le Ford Explorer hybride, le Subaru Crosstrek hybride ainsi que les Toyota Highlander hybride et RAV4.