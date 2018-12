Toyota Corolla Hybrid 2020 : une première en 53 ans

Article par Sylvain Raymond

Pour une première fois en 53 ans, la Toyota Corolla sera proposée en version hybride sur notre continent. Outre ses emblèmes « Hybrid » apposés sur sa carrosserie, on pourra la distinguer grâce à ses jantes de 15 pouces uniques sur lesquels sont montés des pneus à faible résistance de roulement.

La Toyota Corolla Hybrid 2020 profitera du même système Hybrid Synergy Drive que l’on retrouve à bord de la plus récente génération de la Prius. Elle comprendra sous son capot un moteur quatre cylindres de 1,8 litre à cycle Atkinson, jumelé à une paire de moteurs électriques et à une boîte automatique à variation continue. Le moteur Atkinson permet d’extirper plus de puissance du mélange air-essence alors que les moteurs électriques permettent de compenser la perte de couple lié à ce type de mécanique.

Tout comme la Prius, la Corolla Hybrid 2020 comprendra un mode EV permettant de maximiser son utilisation en conduite 100% électrique. Malheureusement, elle n’est pas rechargeable, on conserve toujours cette exclusivité pour le Toyota Prius Prime. D’autres modes de conduite sont aussi proposés dont Normal, Eco et Sport, ce dernier dynamisant le comportement de cette Corolla.

La Corolla Hybride comprendra de série la suite d’équipements de sécurité Toyota Active Sense 2.0 qui inclut notamment les systèmes d’avertissement de précollision ainsi que de surveillance des angles morts et de sortie de voie. À bord, on retrouve une nouvelle instrumentation ultra moderne alors que le système Entune 3.0 fait office d’interface multimédia. Il comprend un écran de sept pouces ainsi que l’intégration Apple CarPlay et Android Auto.

Le modèle sera commercialisé à partir du printemps 2019 et les prix seront dévoilés ultérieurement.