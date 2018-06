Toyota développe une supervoiture de 1 000 chevaux. Pardon?

Article par Olivier Beaulieu

Pardonnez notre rictus, mais c’est bel et bien vrai. Toyota travaille actuellement au développement d’une supervoiture de 1 000 chevaux qui sera légale sur la route. Suite à la première victoire du constructeur aux 24h du Mans en catégorie LMP1, Toyota a annoncé qu’il s’inspirerait de cette expérience pour commercialiser une supervoiture. On est bien loin de la Corolla beige et ennuyeuse d’autrefois, n’est-ce pas?

Gazoo Racing, la division haute performance de Toyota spécialisée dans les courses d’endurance, mettra la main à la pâte. Toyota désire par ce projet intégrer un nouveau créneau jusqu’alors très négligé par le constructeur. L’objectif premier est de procurer un plaisir indéniable au conducteur. Shigeki Tomoyama, le chef de la division Gazoo Racing est d’avis qu’« à l’approche d’une ère de grandes mutations pour l’industrie automobile, [il faut continuer] de construire avec passion des voitures vraiment excitantes. D’une manière ou d’une autre, l’électronique et le numérique continueront de transformer les véhicules, mais nous veillerons à ce que les nôtres ne deviennent jamais de simples objets de consommation. »

De manière plus officielle, nous n’avons que très peu d’informations techniques sur la voiture. Nous savons que le constructeur promet une « conduite fabuleuse », et ce, dans un avenir rapproché. De plus, Toyota a partagé son désir de faire don du moteur utilisé dans la voiture de course au modèle de production. Si ce souhait est réalisé, la supervoiture héritera d’un V6 biturbo de 2,4 litres combiné à une motorisation électrique comme l’a fait Mercedes-AMG avec son Project ONE qui développerait lui aussi 1 000 chevaux!

Décidément, Toyota a changé de cap!