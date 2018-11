Toyota fait de son Tundra une pizzeria mobile!

Article par Olivier Beaulieu

Chaque année les manufacturiers se plaisent à créer des concepts automobiles éclatés. On pense notamment à Nissan et sa 370Z des neiges, à GMC et son Sierra des montagnes ou à la Nissan GT-R50 qui a marqué les esprits au festival Goodwood. C’est maintenant au tour de Toyota et Pizza Hut de faire tourner les têtes avec une voiture-concept pour le moins ludique : le Tundra Pie Pro, une camionnette équipée d’un moteur à hydrogène capable de vous faire une pizza lorsque bon vous semble, et ce, directement à partir de votre coffre arrière. Voilà la solution pour se faire des amis au prochain tailgate de votre équipe de football favorite!

Le Pie Pro est le résultat de plusieurs modifications majeures effectuées à partir de la déclinaison 4×4 SR5 du Tundra, à laquelle on a retiré le moteur d’origine pour le remplacer par le moteur Toyota Fuel Cell utilisé dans la Mirai qui ne carbure qu’à l’eau potable. Ensuite, l’équipe chargée du projet a créé une cuisine entièrement autonome et robotisée dans la boîte arrière de la camionnette. Elle contient un frigidaire et un four, tous les deux alimentés par l’énergie hydrogène.

Le principe peut paraître simple, mais le degré de précision demandé semble avoir complexifié le défi. Un premier bras mécanique retire la pizza du réfrigérateur, la dépose sur un convoyeur menant au four puis referme finalement la portière. De l’autre côté se trouve un second bras mécanique qui retire la pizza du four, la coupe en tranches égales et la place dans un emballage en carton avant de fermer le tout.

C’est sans surprise que l’on apprend que Pizza Hut et Toyota ne prévoient pas commercialiser ce concept dans un avenir rapproché. Cela dit, l’idée est intéressante et sera assurément reprise par des fans de football américain. Peut-être le brevet sera-t-il vendu, qui sait?