Toyota lance une édition Nightshade pour sa Camry et son Highlander

Article par Olivier Beaulieu

Actuellement, Toyota met de l’avant de nouveaux modèles ainsi que des éditions spéciales visuellement plus attrayantes que les générations précédentes. L’époque de la Corolla « beige neutre et ennuyante » est révolue. C’est dans cet ordre d’idées que le manufacturier automobile japonais mettra en marché une édition spéciale Nightshade pour ses modèles Highlander et Camry.

D’abord, la Camry sera équipée de jantes noires de 18 pouces alors que le Highlander aura des jantes de 19 pouces. De plus, les deux modèles recevront des rappels noirs sur les rétroviseurs, l’aileron et les poignées de portière. La Camry revêtira par ailleurs un habillage blanc, rouge, noir ou argenté. Selon les informations publiées par Toyota, il ne semble pas y avoir de quantité limitée de production pour cette édition.

Le Highlander, sera quant à lui noir, gris, blanc ou rouge. Il sera livré avec l’équipement d’un SE, tout comme la Camry. On le retrouvera dès janvier prochain aux États-Unis, en quantité limitée à 5 000 exemplaires. Le Guide de l’auto est toujours en attente d’une réponse concernant la possibilité d’offrir cette édition spéciale au Canada également.

Si vous désirez obtenir un avant-goût de ce à quoi ressemble cette édition spéciale, vous pouvez consulter la déclinaison Nightshade de l’utilitaire 4Runner qui est déjà offert au Canada. Autrement, vous pouvez vous rendre au Salon de Los Angeles où le manufacturier présentera ses réalisations!