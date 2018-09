Toyota offrirait enfin Android Auto dans ses voitures

Article par Olivier Beaulieu

Après de nombreuses années d’attente de la part des consommateurs, l’un des plus importants manufacturiers automobiles annoncerait prochainement qu’il offrirait l’intégration d’Android Auto de Google dans leurs systèmes multimédias. Effectivement, Toyota, qui était réticent à l’adoption de cette plateforme en raison de certains problèmes de sécurité, aurait finalement décidé d’ajouter cette plateforme dans ses prochains véhicules.

Depuis quelques semaines, Google ne passe pas inaperçu dans le marché de l’automobile. Il y a quelques jours à peine, on annonçait l’intégration du système Android Auto chez Mazda, puis l’augmentation des fonctionnalités de Google à bord des véhicules Nissan, Renault et Mitsubishi. Effectivement, on a annoncé que les prochains modèles du regroupement intègreront les applications et les services de Google comme son système de navigation ainsi que son système de commandes vocales Google Assistant, une première dans le marché. Selon un article publié par Bloomberg, plus de 80% des téléphones intelligents utilisent le système d’exploitation développé par Alphabet (Google) et le reste utilisent le système iOS d’Apple.

Pour le consommateur, cette percée de Google est encourageante dans l’optique où le développement des applications supportées par la plateforme Android sera mis de l’avant par Google dans les voitures et, ultimement, amélioré pour une meilleure expérience d’utilisation.

La nouvelle est venue d’une source anonyme chez Toyota. Aucun des deux partis n’a voulu commenter officiellement. Une annonce en bonne et due forme serait faite sous peu.