Toyota présente le Sequoia TRD Pro 2020

Article par William Clavey

Quand la gamme TRD Pro fut introduite chez Toyota aux États-Unis en 2014, elle servait principalement de projet pilote afin de mesurer la réaction des consommateurs. Aujourd’hui, la gamme, comprenant le Tacoma, le 4Runner et le Tundra, est toujours parmi nous et enregistre des chiffres de ventes plutôt remarquables.

Cette popularité incite donc Toyota à ajouter un autre membre à sa gamme aventurière pour 2020. Voici le Sequoia TRD Pro.

Pour répondre à « la demande »

Oui, Toyota produit encore le Sequoia, et étonnement, le gros VUS à sept ou huit passagers se vend encore relativement bien, rivalisant avec des véhicules comme le GMC Yukon/Chevrolet Tahoe, le Nissan Armada et le Ford Expedition, un segment qui reprend étrangement du galon auprès des consommateurs nord-américains.

Bien que le Sequoia soit relativement inchangé depuis 2011, il demeure un véhicule hyper fiable avec une valeur de revente à la hausse.

Le TRD Pro, comme les autres véhicules de la gamme, n’altère pas la mécanique du véhicule. L’ensemble ajoute plutôt une série de modifications marquantes afin d’améliorer les prouesses hors route du VUS, comme une suspension Fox aux quatre roues, légèrement soulevée de 63,5 mm et incorporant des réservoirs d’huile séparés sur les amortisseurs avant.

On ajoute ensuite des plaques de protection, des jantes de 18 pouces BBS montées sur des pneus hors route ainsi que des éléments esthétiques comme une grille noircie, des phares antibrouillard à DEL et des écussons noircis. Côté technologie, le Sequoia TRD Pro sera équipé d’un bouton-poussoir de démarrage avec clé de proximité ainsi que l’intégration d’Android Auto et d’Apple CarPlay.

Telle est la tradition chez les véhicules TRD Pro, le Sequoia viendra lui aussi avec ses propres couleurs exclusives, comme le vert kaki.

Il sera alimenté par un V8 de 5,7 litres d’une puissance de 381 chevaux et un couple de 401 lb-pi, essentiellement le même moteur que celui du Tundra. Seule une boîte automatique à six rapports est offerte, ainsi qu’un système à quatre roues motrices à deux vitesses incorporant un différentiel central verrouillable de marque TORSEN. Le Sequoia TRD Pro 2020 pourra remorquer jusqu’à 7 100 lb (3 220 kg).

Aucun prix de vente n’a encore été dévoilé pour ce nouveau camion. En guise de comparaison, la camionnette Tundra TRD Pro 2019 se vend au prix de 61 530 $.