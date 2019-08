Toyota Sequoia 2020 : du nouveau avant la refonte

Article par Guillaume Rivard

Ça fait des lunes que le Toyota Sequoia a subi des changements profonds. En fait, la génération actuelle date de l’année-modèle 2008 et se fait éclipser par l’ensemble des concurrents, plus modernes.

On pourrait croire que la compagnie a laissé pour compte son VUS le plus costaud, mais une refonte complète est attendue pour 2021. D’ici là, les consommateurs ont quand même droit à certains ajouts.

Le Toyota Sequoia 2020, en vente depuis hier chez les concessionnaires canadiens, imite les 4Runner, Tacoma et Tundra en se dotant d’une nouvelle version TRD Pro. Dévoilée au Salon de l’auto de Chicago en février dernier, celle-ci fera plaisir aux amateurs de conduite hors route.

Au menu : des roues de 18 pouces en alliage forgé, des amortisseurs Fox de 2,5 pouces à dérivation interne, des phares antibrouillard Rigid Industries, une calandre TOYOTA d’allure rétro, un pommeau de levier de vitesses TRD, un porte-bagages de toit à tubes, des tapis protecteurs TRD Pro exclusifs et un hayon assisté.

Le Sequoia 2020 renferme toujours un V8 de 5,7 litres qui développe 381 chevaux et un couple de 401 livres-pied, lui permettant de remorquer jusqu’à 3 220 kilos (7 100 livres). À propos, chaque Sequoia est équipé d’un ensemble de remorquage comprenant un attelage de forte capacité, des connecteurs à quatre et à sept broches, un refroidisseur supplémentaire de liquide de transmission et un indicateur de température de liquide de transmission.

Son système à quatre roues motrices est jumelé à une boîte automatique à six rapports avec mode séquentiel de passage des vitesses. Et pour la première fois, le système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir de Toyota équipe de série tous les modèles Sequoia.

L’habitacle spacieux peut accueillir sept ou huit adultes et, malgré son caractère très vieillissant, on retrouve des technologies comme un écran tactile de sept pouces, la reconnaissance vocale, Apple CarPlay et Android Auto ainsi que les services connectés de Toyota qui permettent de contrôler le véhicule même à distance.

N’oublions pas la série d’aides à la conduite Toyota Safety Sense P avec, entre autres, un système précollision qui détecte les piétons, un dispositif pour prévenir les sorties de voie, des phares de route automatiques et un régulateur de vitesse adaptatif.

Voici en terminant les prix du Toyota Sequoia 2020 (transport et préparation en sus) :

Sequoia SR5 – 63 290 $

Sequoia TRD Sport – 68 600 $

Sequoia TRD Pro – 78 950 $

Sequoia Limited – 69 790 $

Sequoia Platinum – 78 790 $