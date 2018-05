Sur les traces de son père à Sparte pour trois courses à obstacles

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Après avoir participé à la plus grande compétition internationale de course Spartan en 2017, Michel Cayer se lance un nouveau défi: le Championnat mondial Trifecta à Sparte en Grèce, en novembre.

En plus de se frotter aux meilleurs athlètes de la région, le résident de Saint-Constant aura l’occasion de retourner sur la terre de ses ancêtres.

«Mon père est né à Sparte. Je n’ai malheureusement pas eu la chance de le connaître ni de lui dire au revoir à son décès. Les courses Spartan ont été une façon pour moi de me rapprocher de lui et de mes origines. Je veux lui faire honneur en participant à cette compétition», explique l’homme de 42 ans.

Ce dernier avait fait la une du <@Rb>Reflet<@$p> en octobre 2017, après avoir aménagé sa cour en parcours à obstacles. M. Cayer est atteint de narcolepsie, un trouble qui affecte anormalement le sommeil. Son initiation au sport extrême a transformé sa condition pour le mieux.

«J’ai vécu la plus belle année de ma vie en pratiquant ce sport. J’ai fait des progrès inimaginables au niveau de ma santé. Je ne veux pas m’arrêter ici. Je m’entraîne toujours plus fort et je veux aller plus loin», soutient-il.

S’il participe au Championnat mondial Trifecta, M. Cayer prendra part à la compétition la plus intense de sa carrière.

«Ça se déroule sur deux jours, explique-t-il. Le matin du premier jour, il y a une course de 13 km avec 25 obstacles, puis le midi, une course de 6 km avec 20 obstacles. Le lendemain, il y a une dernière course de 21 km avec 30 obstacles.»

Les prix seront attribués en fonction des meilleurs temps cumulés pendant les trois courses.»

Une inscription à un tel événement en Grèce est évidemment très coûteuse, affirme le Constantin. Il affirme être à la recherche de commanditaires pour l’aider à couvrir les frais d’avion, l’hôtel et le transport sur place, ce qui représente un total d’environ 6000 $.

Entretemps, il souhaite se qualifier de nouveau pour les Mondiaux Spartan Race qui se tiendront en Californie en septembre.

Qu’est-ce qu’une course Spartan Race ?

Les courses de type Spartan Race sont constituées d’une vingtaine à une quarantaine d’obstacles à compléter par les participants. Sinon, ils se voient imposer des pénalités, sous forme de 30 <@Ri>burpees<@$p> ou sauts de grenouille selon la traduction française. Michel Cayer en avait fait 270 aux Mondiaux Spartan Race en 2017, puisqu’il avait eu 9 pénalités sur 38 obstacles. Parmi les épreuves les plus exigeantes, il note la marche de 800 m avec des seaux remplis de roches et des sacs de sable d’une soixantaine de livres.