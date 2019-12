Trafic de cocaïne: le suspect principal toujours détenu

Le sujet principal de l’opération menée jeudi contre un réseau de trafiquants de cocaïne, Michel Mainville, 55 ans, est toujours détenu par les policiers de Longueuil.

Au total, neuf résidences de Brossard, Longueuil, La Prairie, Montréal, Carignan, Richelieu et l’arr. de Saint-Hubert ont été perquisitionnées et neuf suspects ont été arrêtés dans le cadre du projet Souche.

L’enquête, qui a été rendue possible grâce à des informations reçues du public, a également permis de saisir des biens d’une valeur de plus de 100 000$, incluant de l’argent, différentes drogues, des armes à feu, des armes prohibées, des véhicules et du matériel lié au trafic de stupéfiants. (G.M.)

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil rappelle que toute personne qui est témoin de ou qui détient de l’information en lien avec des activités criminelles peut contacter la ligne Info-azimut au 450 646-8500.