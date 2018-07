Trahis par une forte odeur de canabis

Crédit photo : Journal Saint-François - Archives

Des occupants d’un véhicule ont été arrêtés en possession d’une importante quantité de stupéfiants, vendredi, à Sainte-Martine et ils devront répondre à diverses accusations en justice.

Au cours de la nuit, vers 1 h, les trois hommes âgés de 26, 27 et 28 ans ont été interpellés à l’intersection de la route 138 et de la rue Hébert par des policiers de la Sûreté de la MRC de Beauharnois-Salaberry qui avaient établi un point de contrôle afin de détecter les conducteurs ayant les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue.

En s’adressant au conducteur, les policiers ont décelé une forte odeur de pot à l’intérieur du véhicule. Ils sont saisi une petite quantité de cocaïne, plus de 1200 grammes de résine de cannabis, quelque 440 grammes de cannabis, un peu plus de 1400 $ en argent et deux cellulaires.

Le suspect, David Roy, 28 ans, de Saint-Hippolyte, a comparu aujourd’hui (vendredi) au Palais de justice de Valleyfield pour faire à face à des accusations de possession de cannabis et de résine de cannabis en vue de faire le trafic ainsi que de possession d’une somme d’argent provenant de ventes illégales. Les autres hommes ont été libérés par le biais d’une promesse à comparaître ultérieurement.

Des constats d’infractions ont en outre été signifiés, dont un au conducteur du véhicule pour avoir été au volant alors que son permis de conduire était sanctionné. Le véhicule a donc été saisi pour 30 jours en vertu du Code de la sécurité routière.