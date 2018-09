Un tramway et plus de départs de train de banlieue, promet le PQ

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

La candidate péquiste dans La Prairie Cathy Lepage rappelle les engagements de son parti en matière de transport en commun local, dans le cadre du projet du Grand déblocage.

Dans le Roussillon, cela représente la construction d’une nouvelle gare à Saint-Philippe ainsi que de l’ajout de deux départs quotidiens du train de banlieue et cinq départis la fin de semaine et les jours fériés.

Le Grand déblocage prévoit aussi la construction dans quatre ans d’un tramway express électrique qui partira de Saint-Constant en direction de Montréal et de Longueuil dans l’axe de la route 132 et du boul. Taschereau. Un minimum de six départs par heure, 7 jours sur 7, entre 5h et 1h du matin, serait prévu.

«Le tout s’accompagnera de mesures incitatives au covoiturage, à l’autopartage et à d’autres moyens de transport écologiques», souligne Mme Lepage.