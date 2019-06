Transport collectif gratuit et les camions bannis durant le blitz de travaux au pont Mercier

Le ministère des Transports (MTQ) et Mobilité Montréal vont au-devant des risques de congestion routière en annonçant des mesures d’atténuation en vue des trois semaines de travaux intensifs au pont Mercier qui débuteront à compter du 26 juin.

Mesures touchant le transport collectif

-Les heures d’opération de la voie réservée sur la route 138 seront prolongées de 5h à 20h, 7 jours sur 7, pendant toute la durée des travaux;

-Des autobus seront ajoutés dans les secteurs Haut-Saint-Laurent et Sud-Ouest pour assurer la régularité du service;

-L’accès au train de banlieue de la ligne Candiac, ainsi que les services d’autobus dans les secteurs Haut-Saint-Laurent et Sud-Ouest seront gratuits, du 26 au 28 juin. Des titres de la STM seront distribués gratuitement aux gares Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine à l’embarquement.

Mesures liées au camionnage

-Les camions de trois essieux et plus ne pourront pas circuler sur le pont durant les heures de pointe de 5h à 9h30, en direction de Montréal, et de 15h à 19h, en direction de Châteauguay;

-Les véhicules dont la hauteur est égale ou supérieure à 230 cm pourront emprunter gratuitement le poste de péage de l’autoroute 30, de 4h30 à 10h, en direction de Vaudreuil-Dorion, et de 14h30 à 19h30, en direction de Brossard.

Le ministère invite également les automobilistes à modifier leur itinéraire en empruntant le pont Victoria plutôt que le pont Mercier durant les travaux. Les deux voies en direction de Montréal seront accessibles de 5h à 10h, alors que les deux voies en direction de la Rive-Sud seront disponibles de 14h à 20h. Le camionnage lourd demeure interdit sur le pont Victoria.

À l’été 2018, les instances avaient tardé à mettre en place des mesures d’atténuation dans le cadre de huit semaines de travaux intensifs au pont Mercier. Les maires de la MRC du Roussillon avaient rencontré d’urgence le MTQ une semaine après le début du chantier pour trouver des solutions.