Transport en commun bonifié entre Saint-Philippe et Candiac

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le service de transport en commun par taxi-bus, sur la ligne 11, entre Saint-Philippe et Candiac, sera étendu en dehors des heures de pointe, à partir du 21 janvier.

Deux départs seront ajoutés. Le premier à 11h29, de l’arrêt Édouard VII / Monette à Saint-philippe vers le stationnement Candiac-Montcalm pour des correspondances à Montréal et Longueuil, et un second en sens inverse, à 13h15.

Cette mesure a pour objectif d’améliorer l’expérience des usagers, notamment les étudiants, et se fait à la demande de la Ville de Saint-Philippe, laisse savoir exo par voie de communiqué.

Le service sera offert par taxi-bus et sur réservation.