Un travailleur se coince le pied à Saint-Constant

Crédit photo : Erick Rivest

Un employé a été victime d’un accident de travail au marché d’alimentation Super C à Saint-Constant, vers 7h10, le 31 juillet (aujourd’hui).

«L’employé, un travailleur autonome dans la quarantaine, s’affairait à monter le conteneur à déchets sur une plate-forme hydraulique lorsque son pied est resté coincé entre les deux. Il a contacté les services d’urgence», a indiqué Karine Bergeron, agente aux relations médiatiques à la Régie intermunicipale de police Roussillon.

À l’arrivée des policiers, la victime était consciente.

«Les agents ont réussi à dégager son pied en utilisant les manettes de la plate-forme, a poursuivi l’agente. Les paramédics ont transporté la victime à l’hôpital.»

Les policiers ont communiqué avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui devra déterminer les causes et les circonstances exactes de l’accident.

Le Reflet a communiqué avec les ambulanciers pour obtenir de plus amples informations.

Détails à venir.