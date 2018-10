Travaux d’aqueduc à Sainte-Catherine

Crédit photo : Google map

Des entraves à la circulation et une possible coupure d’eau sont à prévoir, puisque des travaux d’aqueduc seront effectués à l’intersection de la rue Brébeuf et du boulevard Marie-Victorin à Sainte-Catherine, le 18 octobre, de 7h à 16h.

La circulation se fera en alternance et une signalisation temporaire sera installée afin de faciliter le déplacement des automobilistes à l’intersection visée. La piste cyclable sera quant à elle fermée complètement entre le boulevard Marie-Victorin et la rue du Portage.

La Ville de Sainte-Catherine laisse savoir qu’une coupure d’eau pourrait être requise, selon l’évolution des travaux. Les secteurs pouvant être affectés sont ceux situés entre les adresses 40 à 485, rue Brébeuf et du 4965 au 4985, boulevard Marie-Victorin.

La Municipalité suggère aux résidents concernés de faire des réserves d’eau, pour les besoins d’une période de neuf heures.

«Toute coupure d’eau peut entraîner l’émission d’un avis préventif d’ébullition de l’eau. Dans le cas où la situation l’exigerait, les citoyens concernés seront informés par accroche-portes, par le système automatisé d’alertes citoyennes et sur le site Internet de la Ville», précise-t-elle.