Des travaux d’entretien de nuit auront lieu sur l’autoroute 30, entre Vaudreuil-Dorion et Brossard, du dimanche 4 au mercredi 7 octobre.

La voie de droite et la voie de gauche de chacune des deux directions, entre les km 2 et 64, seront fermées de 20h et 5h.

Ces travaux ont lieu dans le cadre de l’entente de partenariat public-privé de l’autoroute 30.