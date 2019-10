Des travaux d’entretien vont entraîner une entrave de la voie de gauche dans les deux directions de l’autoroute 30, entre Brossard et Vaudreuil-Dorion, de 20h à 5h, ce lundi jusqu’à mercredi, 9 octobre, soit entre les km 2 et 65.

A30 Express annonce aussi la fermeture en alternance de la voie de gauche et de la voie de droite entre les km 2 et km 39 dans les 2 directions de l’autoroute entre Vaudreuil-Dorion et Châteauguay de 20h ce lundi soir à 5h mardi matin.