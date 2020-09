Travaux sur l’autoroute 30 entre Beauharnois et Saint-Constant

L’A30 Express annonce que des travaux d’entretien auront lieu dans la MRC de Roussillon au cours des jours à venir.

Du 1er au 30 septembre

Fermeture en alternance de la voie de droite et de la voie de gauche entre les km 22 et km 46 dans les deux directions, entre Beauharnois et Saint-Constant.

Du 1er au 2 septembre

Fermeture complète de la bretelle d’entrée à partir de l’autoroute 15 Nord vers l’autoroute 30 Ouest à la hauteur du km 55 de l’autoroute 30 Ouest à Saint-Constant. Le détour est le suivant: