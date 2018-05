Trois accidents causés par une distraction à quelques minutes d’intervalle

Crédit photo : Le Reflet - Erick Rivest

Un accident survenu sur la route 132 en a causé deux autres en raison de conducteurs distraits par celui-ci, le vendredi 25 mai, en début de soirée.

La première collision est survenue à 18h43 à la hauteur de Delson, en direction Est, près du boulevard Georges-Gagné à Delson. Elle a impliqué deux véhicules qui roulaient dans la même direction et qui s’apprêtaient à tourner dans l’entrée du même commerce.

Le véhicule conduit par un Constantin de 20 ans, avec deux occupants à bord, a dû être remorqué, contrairement à l’autre conduit par un homme dans la quarantaine. Cependant, personne n’a été blessé.

«L’accident a été causé par la distraction d’un des deux conducteurs», a expliqué l’agente Simard, de la Régie intermunicipale de police Roussillon. Elle n’était pas autorisée à dire lequel.

Dans les minutes qui ont suivi, un 2e accident s’est produit dans la même direction au même endroit. Deux véhicules sont entrés en collision. Le premier, conduit par une jeune femme dans la vingtaine de LaSalle, a dû être remorqué. Cependant, elle ni aucun des trois occupants n’ont eu besoin d’aller à l’hôpital. L’autre était conduit par un homme dans la trentaine, de Saint-Étienne-de-Beauharnois. Il n’a pas non plus été blessé et a pu repartir par la suite.

«Il a été causé par la distraction du premier accident», a confirmé l’agente Simard.

Idem pour le troisième survenu à cet endroit, en direction Ouest cependant. Une femme dans la cinquantaine, de Saint-Hyacinthe, est entrée en collision avec un Candiacois de 17 ans. Aucun véhicule n’a été remorqué et aucun conducteur n’avait de blessures apparentes. La conductrice a tout de même été amenée à l’hôpital.

Enfin, une jeune femme de 20 ans a fait une sortie de route sur le rang Saint-Régis, à la hauteur du rang Saint-Simon, à Saint-Constant, à 19h26. Elle n’a pas été blessée, mais sa voiture a dû être remorquée.

«L’alcool n’est pas en cause, a dit Mme Simard. C’est plus une distraction ici aussi.»