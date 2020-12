Trois centres commerciaux de la région n’accueilleront pas le père Noël

Les centres commerciaux Place Longueuil et Mail Champlain n’accueilleront pas le père Noël cette année. Cominar, propriétaires des deux centres, a affirmé prendre cette décision afin de limiter les déplacements non essentiels durant le temps des Fêtes.

«Cette décision témoigne de notre désir de protéger tous les employés œuvrant dans nos centres ainsi que nos clients, a indiqué Marie-Andrée Boutin, vice-présidente exécutive, commerce de détail et chef du développement, Cominar. Nous sommes conscients que certains seront déçus mais demeurons convaincus que c’est la bonne chose à faire vu le contexte actuel.»

Le père Noël se déplacera toutefois, virtuellement, dans les maisons des enfants qui le désirent.

À la Place Longueuil, il est possible de prendre un rendez-vous virtuel, les 6, 13 et 20 décembre, afin de rencontrer le père Noël qui fera la lecture d’un conte. Il répondra aux questions les plus populaires des enfants.

Du côté de Mail Champlain, on propose sur le site Web un calendrier de l’Avent interactif.

«Vraie» rencontre virtuelle

Les Promenades St-Bruno propose une formule similaire à celle de la Place Longueuil, où l’on peut prendre rendez-vous pour une véritable rencontre virtuelle de 5 minutes avec père Noël. Ce dernier se fera un plaisir de répondre aux questions.