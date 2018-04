Trois cyclistes agressés par un automobiliste à Saint-Philippe

Crédit photo : Depositphotos

Trois cyclistes ont eu la frousse de leur vie quand un conducteur les a invectivés en plus d’en frapper un au ventre à l’aide d’une clé à pneus sur le rang Saint-André à Saint-Philippe, le 31 mars vers 16h30.

L’événement s’est produit près de la montée Monette. Une des victimes, requérant l’anonymat, a raconté sa mésaventure au Reflet. Ses faits ont été corroborés par la Régie intermunicipale de police Roussillon.

«On s’en allait à la queue leu leu. J’étais le premier en avant. Le gars dans son véhicule [un utilitaire sport] nous a frôlés en klaxonnant d’une façon épouvantable. On lui a fait un doigt d’honneur. Il a foutu les breaks, a débarqué de sa voiture et est venu me donner une poignée de bêtises en me parlant à moins de deux pouces du visage. Je suis resté zen», relate l’homme qui demeure dans la région.

Une fois sa rage exprimée, le conducteur est remonté dans sa voiture pour quitter les lieux. C’est à ce moment que le témoin en a profité pour le photographier tout en prenant soin qu’on voit sa plaque d’immatriculation. Plus loin, le conducteur a attendu les cyclistes au détour d’une rue.

«C’était épeurant. C’était un fou armé. Faut vraiment que tu aies un problème dans la tête pour sortir de ta voiture et t’en prendre à trois personnes.» -Un des cyclistes

«À bord de sa voiture, il a continué à nous lancer des bêtises et m’a dit: “Mon tabarnak, t’as besoin d’effacer la photo!” On a continué de pédaler, mais il nous a dépassés et nous a coupés. Puis, il a débarqué en tenant un genre de barre de métal et il est parti après moi pour m’attraper. J’ai réussi à l’éviter», poursuit le cycliste. Son collègue n’a pas eu la même chance et a été frappé «assez violemment» à l’abdomen avec la clé à pneus.

«Mon ami, poursuit-il, s’est mis à crier volontairement. Ça a saisi le conducteur qui est parti.»

Les trois hommes ont communiqué avec les policiers qui se sont rendus sur place pour recueillir leur témoignage. La victime, qui n’a pas été blessée, a cependant refusé de porter plainte pour une raison inconnue.

Le frère de l’agresseur s’en mêle

Les trois amateurs de vélo ont poursuivi leur route pour tomber cette fois-ci sur le frère de l’agresseur. À bord de sa voiture, il a suivi les cyclistes et les a invectivés à son tour.

«ll a ralenti à ma hauteur, a baissé sa vitre et m’a lancé: “C’est toi qui a fait du niaisage avec mon frère”, raconte le témoin. Il a continué de nous suivre jusqu’au village de Saint-Philippe. Il a nous a photographié à plusieurs reprises.»

Le trio a alors aperçu un des véhicules de la police qui patrouillait dans le secteur à la suite des événements. Le frère de l’agresseur a cessé son manège et a quitté.

Peur

Depuis cette affaire, le témoin qui est un amateur de vélo parcourant entre «4500 à 5000 km» par été ne veut plus jamais pédaler dans les zones rurales de la région.

Il ajoute cependant que 90% des conducteurs sont respectueux envers les cyclistes. À l’approche du beau temps, il rappelle que les amateurs de vélo seront de plus en plus nombreux. «La route, ça se partage», souligne-t-il.

Connu des policiers

Selon Karine Bergeron, porte-parole à la Régie intermunicipale de police Roussillon, l’agresseur est un homme de 33 ans connu des policiers. Elle rappelle que la victime a toujours l’opportunité de déposer une plainte si elle change d’idée.

