Trois Laprairiens reçoivent la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec

Les trois candidatures soumises par la Ville de La Prairie pour l’obtention de la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés ont été retenues. Diane Bleau, Jeannine Lavallée et Gilles Boisvert sont donc tous les trois récipiendaires.

Cet honneur est remis aux Québécois qui ont contribué de façon significative au développement de leur communauté pendant de nombreuses années.

Les médailles, ainsi que les certificats les accompagnant, ont été exceptionnellement remis par la poste, la soirée officielle de remise des prix ayant été annulée en raison des mesures de confinement actuelles.

«Toutes ces personnes sont exceptionnelles et ont contribué de façon concrète à améliorer grandement la qualité de vie de leurs concitoyens par leurs réalisations, souligne le maire Donat Serres. Je les félicite et leur exprime toute mon admiration pour leur travail. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur dévouement exemplaire.»

Pour le maire, le fait que les trois candidatures soumises aient été retenues est une preuve que «le bénévolat se porte bien à La Prairie et que cela rejaillit sur toute la collectivité», dit-il.

Diane Bleau : passionnée de baseball

«Donner de son temps bénévolement à une cause est une chose; le faire selon de hauts standards de qualité en est une autre. Diane Bleau accomplit un travail titanesque en gérant deux ligues de baseball amateur à elle toute seule. Cette exceptionnelle bénévole est avant tout une personne d’une très grande compétence qui fait preuve d’un professionnalisme exemplaire», écrit la Ville dans un communiqué.

Jeannine Lavallée : énergique et soucieuse des autres

«Le legs de Jeannine Lavallée est imposant, écrit-on. En créant la Maison des aînés de La Prairie, elle a permis de combattre l’isolement de ceux-ci. Son dynamisme et son enthousiasme ont attiré des partenaires financiers et le nombre de membres n’a cessé d’augmenter régulièrement passant à près de 600 l’an passé, à son départ de la présidence de l’organisme.»

Gilles Boisvert : toujours présent

«Parce qu’il est au service des grands comme des petits et qu’il organise à lui seul l’activité de financement la plus importante pour son organisme, on dit de Gilles Boisvert qu’il a le Club Optimiste La Prairie tatoué sur le cœur. Il est surtout un bénévole exceptionnel pour qui le bien-être du Club est la priorité absolue», affirme la Ville.