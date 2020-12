Trois personnes arrêtées pour des vols de véhicules dans la région

Les enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Roussillon, en partenariat avec ceux de la Régie intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent (RSL), ont procédé à l’arrestation de trois hommes en lien avec des vols de véhicules et d’autres méfaits commis depuis le printemps sur les deux territoires. Une complice n’a toujours pas été retrouvée, informe la police.

Le premier individu, Scott Stenley Samuel Jr Salvant, a d’abord été arrêté par la Régie de police Roussillon, le 8 mai, pour vol de véhicules, conduite dangereuse et bris d’engagement. L’homme de 25 ans ne s’était pas arrêté lorsque les policiers avaient poursuivi son véhicule, rapporte le corps policier, le 8 décembre.

Puis, grâce à l’aide de la RSL, ses complices ont été retrouvés en septembre, soit Daniel Michaud-Campagna, 31 ans, et Kevin Trudel, 25 ans.

Le premier a été aussi arrêté pour vol de véhicules, délit de fuite et conduite dangereuse.

«Il a été accusé de nouveau pour les chefs d’accusation de vol et tentative de vol de véhicules, conduite dangereuse et fuite puisqu’étant poursuivi par les policiers, il n’a pas arrêté son véhicule», indique la Régie. Il demeure détenu.

Le second fait aussi face à de multiples accusations de vol, de tentative de vol et de recel de véhicules. Un mandat d’arrestation a été émis pour retrouver sa complice, Myriam Bertrand-Busque, 30 ans.

«Étant donné le nombre élevé de vols de véhicules pendant la période estivale, l’enquête se poursuit. Des chefs d’accusation pourraient s’ajouter contre ces individus», ajoute la police.

Tous les suspects sont du Grand Longueuil, précise la Régie du Roussillon.

Quiconque ayant de l’information au sujet de ces événements peut communiquer avec le sergent-détective Yan Lefèvre au 450 638-0911, poste 434. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon confidentielle via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.

Précautions à prendre

-Verrouillez les portières et fermez les fenêtres de votre véhicule en tout temps;

-Ne laissez aucun objet de valeur à la vue des passants;

-Apportez avec vous vos appareils mobiles et électroniques (IPhone, IPad, etc.).