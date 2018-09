Trois suspects arrêtés relativement à une tentative de fraude

Crédit photo : Le Reflet – Erick Rivest

Trois individus ont été appréhendés rue Strasbourg à Candiac, le jeudi 6 septembre, vers 17h, pour une tentative de fraude survenue plus tôt dans une entreprise de vente d’équipement de bureau.

«Un des suspects a été arrêté alors qu’il quittait le commerce et les policiers ont procédé à l’arrestation de deux autres individus à bord d’un véhicule. Ces derniers sont des résidents de la Rive-Nord et de Montréal», a indiqué Karine Bergeron, agente aux relations communautaires et médiatiques à la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Ils comparaîtront ce matin, le 7 septembre, au Palais de Justice de Longueuil.

Selon leur rôle respectif, ils seront accusés de fraude, de supposition de personne, d’utilisation de faux documents, de bris de probation et de complot.