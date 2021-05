Trois Villes offrent des emplois à des jeunes sous la protection de la jeunesse

Les Villes de Candiac, Delson et La Prairie sont parmi les 52 à participer au Plan municipal d’emploi de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) qui favorise l’intégration des jeunes sous la protection de la jeunesse dans le marché du travail. Elles les embauchent ainsi pour effectuer des tâches au sein de leurs bureaux et installations.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant a souligné l’importance de cette initiative mise en place depuis 2013 lors d’une conférence de presse tenue le 27 avril. Grâce à elle, dit-il, «de nombreux jeunes ont pu mieux s’intégrer à leur communauté, ce qui est essentiel à leur épanouissement et à celui de l’ensemble de la collectivité. […] Ils pourront ainsi mettre à contribution ces acquis, de même que leurs talents, pour rendre nos communautés encore plus inclusives et dynamiques».

Pour sa part, la présidente de l’UMQ et mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy fait savoir que «le programme est simple, fonctionne bien et génère des retombées significatives autant pour les jeunes que pour les municipalités». Depuis sa création, 500 emplois ont été offerts à des jeunes sous la protection de la jeunesse, informe l’UMQ.

«Il est toujours possible que d’autres municipalités nous fassent parvenir des offres pour cette année», a précisé au Reflet Brigitte Béliveau, conseillère analyste – droit du travail et sécurité du travail. Celles qui souhaitent participer au Plan municipal d’emplois peuvent s’inscrire sur le site Web de l’UMQ.