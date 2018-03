Trois visages pour le nouveau Toyota RAV4 2019

Article par Marc Lachapelle

Vous croyez qu’il est populaire, le RAV4? Un peu, oui. Ses ventes mondiales ont même doublé depuis cinq ans. Au Canada seulement, le RAV4 est carrément le modèle le mieux vendu chez Toyota. Il est devenu le best-seller toutes catégories chez les VUS il y a deux ans chez nous, avec le lancement de la version hybride et il s’est maintenu à cette position l’an dernier. Pas mal, quand même, pour un modèle qui en était à la cinquième année d’un cycle qui en compte six.

Imaginez alors la réaction de la concurrence au dévoilement, à New York, d’un RAV4 entièrement nouveau, construit sur la nouvelle architecture TNGA (Toyota New Generation Architecture). Ce qui lui vaut, entre autres, une structure plus rigide de 57% et une suspension arrière à roues indépendantes et bras multiples.

Ce nouveau Toyota RAV4 2019 est plus court et plus bas de 5 mm, mais plus large de 10 mm, sur un empattement allongé de 30 mm et des voies également plus larges à l’avant comme à l’arrière. Ce qui offre plus d’espace pour tous les passagers et leurs bagages. Y compris sur les versions hybrides dont la soute cargo est désormais aussi spacieuse que celle des autres variantes, puisque les ingénieurs ont déplacé la batterie de propulsion pour l’installer sous la banquette arrière.

Le nouveau RAV4 est offert en trois versions distinctes : Hybrid, Limited et Trail, qui ont d’ailleurs droit à des calandres différentes. Le Trail joue les costauds tous-terrains avec ses galeries de toit de série et de plus grandes moulures de plastique noir autour des puits de roues qui lui donnent franchement l’air d’un Jeep. Toyota dit pourtant s’être inspiré de ses propres spécialistes du tout-terrain et préfère sûrement qu’on le voit plutôt comme un 4Runner compact. Le RAV4 a quand même gagné près de 1,5 cm en garde au sol et ses porte-à-faux plus courts aideront aussi.

Le Limited est la version la plus luxueuse, avec son toit ouvrant, ses sièges avant électriques multiréglables avec fonction mémoire, un nouvel écran de sept pouces et le premier rétroviseur central numérique à champ de vision arrière complet. Les variantes Hybrid se distinguent par des phares à DEL qui leur sont exclusifs et des moulures noires luisantes pour la partie avant, les tours d’ailes, les coques des rétroviseurs et les bas de caisse.

Le XSE Hybride est le plus sportif des RAV4, chose inhabituelle pour un véhicule à vocation d’abord écolo, lorsqu’il est doté de la suspension sport. Le plus performant aussi, grâce à un groupe propulseur hybride à la fois plus puissant et plus frugal dont le cœur est une version bonifiée du quatre cylindres Dynamic Force à essence de 2,5 litres, toujours couplé à une boîte automatique à variation continue.

Toutes les autres déclinaisons du nouveau RAV4 sont propulsés par leur propre version de ce même quatre cylindres Dynamic Force de 2,5 litres, jumelé à une boîte automatique à 8 rapports. La version de base du RAV4 à moteur à essence est une traction alors que les autres sont livrées ou livrables avec un des trois rouages à quatre roues motrices disponibles.

En plus d’une version rafraîchie du rouage à 4RM précédent, on peut opter pour un rouage qui peut transmettre 50% du couple aux roues arrière et le repartir entre les deux en plus de les déconnecter à vitesse constante, sur la route, pour réduire la consommation, le bruit et les vibrations. Ce rouage est livré de série sur le Trail.

Le rouage AWD-i qui équipe toutes les versions à groupe propulseur hybride transmet 30% plus de couple aux roues arrière, toujours entraînées par un moteur électrique. Il est conçu pour rehausser la conduite sur route ou en tout-terrain en optimisant la répartition du couple, selon le mode de conduite choisi.

Tous les RAV4 profitent également de la deuxième génération (TSS 2.0) des systèmes de sécurité bonifiés Toyota Safety Sense et des interfaces de connectivité Entune 3.0 avec Apple CarPlay. Et tous les RAV4 seront désormais produits dans les usines ontariennes de Toyota, à Cambridge et Woodstock. Les modèles à essence arrivent l’automne prochain et les versions hybrides au printemps 2019.