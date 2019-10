Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine : début des entraves de nuit en direction sud

Les travaux d’asphaltage et de réparation de la chaussée sur l’autoroute 25 et dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine vont bon train, selon le ministère des Transports (MTQ), qui rappelle que dès cette semaine, le chantier se déplacera en direction sud. Des fermetures partielles ou complètes de nuit seront requises au cours des prochains jours.

L’autoroute 25 et le tunnel seront complètement fermés en direction sud (vers Longueuil et Boucherville) entre la sortie no4 – Montréal centre-ville/pont J.-Cartier à Montréal et l’entrée en provenance de l’autoroute 20/route 132 à Longueuil, de jeudi 22h30 à vendredi 5h; de vendredi 22h30 à samedi 7h; et de samedi 21h à dimanche 10h.

Rappelons que le détour s’effectue par le pont Jacques-Cartier.

À l’occasion des fermetures complètes en direction sud, l’accès à l’île Charron sera maintenu uniquement en provenance de la Rive-Sud.

Plusieurs autres entraves de nuit seront requises en direction sud au cours de l’automne et pourraient être réalisées quotidiennement.

Rens.: Québec 511.

(Source: Ministère des Transports)