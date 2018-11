Un 50 km de course à pied réussi pour une bonne cause

Crédit photo : Facebook

Adepte de course à pied, Alain Roy, a réussi son pari, soit parcourir 50 km en six heures, et ce, au profit d’Opération enfant soleil. L’exploit qui a eu lieu le 24 novembre dans les rues de Saint-Constant a permis amasser 3000$.

«Ça s’est passé beaucoup mieux que je ne le pensais. Les difficultés que j’ai rencontrées étaient normales, soit des crampes surtout, vers la fin. Je n’ai pas vraiment pris de pause et j’ai terminé le tout en cinq heures et cinquante-huit minutes», déclare le coureur.

Selon le principal intéressé, les conditions météo étaient parfaites, quoiqu’un peu froides au moment du départ vers 8h15. M. Roy affirme que la fracture du péroné qu’il a subie en octobre 2017 et l’opération qui s’en est suivie à sa jambe gauche n’a pas été un obstacle.

Ce dernier se dit heureux du soutien des gens qui sont venus soit l’encourager sur place ou courir à sa compagnie le temps de quelques boucles de 1 km autour du parc Leblanc. Il estime qu’entre 80 et 100 personnes sont passées.

«Des bénévoles me tenaient au courant des dons récoltés en ligne et sur place durant ma course. C’était encourageant», poursuit l’athlète qui a bénéficié du soutien de la Ville de Saint-Constant en matière de logistique.

Défi Challenge Québec 800

Devant cet engouement, il songe à répéter cette activité l’an prochain, sans doute en octobre. D’ici là, il se prépare pour le Défi Challenge Québec 800, du 16 au 19 mai, qu’il relèvera en tant que coureur, mais aussi entraîneur. Il s’agit d’une course à relais de près de 800 km.

«Dès février, l’entraînement commence. Chaque participant court en moyenne 100 km. C’est un beau défi!» souligne Alain Roy.