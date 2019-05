Un accident à Kahnawake a perturbé l’heure de pointe

Un accident a perturbé l’heure de pointe le mercredi 29 mai en après-midi sur la route 138/132 à Kahnawake pendant un peu plus d’une heure.

Trois véhicules ont été impliqués dont un qui s’est retrouvé renversé sur le côté. L’incident s’est produit vers 16h30 à la hauteur de la station-service First Choice Gas and Convenience, a indiqué Jody Diabo, relationniste média avec les Peacekeepers de Kahnawake. Elle n’était pas en mesure de fournir la cause de l’accident.

Cet événement a produit un bouchon de circulation monstre de trois kilomètres sur la 138/132. La circulation se faisait sur une voie dans les deux directions sur un petit tronçon autour de l’accident. Les impacts se sont aussi fait sentir sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay.

Trois hommes âgés de 44, 47 et 45 ans ont été impliqués dans l’accident, a fait savoir Mme Diabo. Deux de ces personnes provenaient de Châteauguay. Deux transports à l’hôpital ont été effectués.