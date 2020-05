Un accident de VTT fait un blessé

Un homme a été impliqué dans un accident de VTT sur le chemin de la Petite-Côte à Saint-Mathieu, le 5 mai, vers 17h45.

«Il a été blessé et transporté en ambulance, mais on ne craint pas pour sa vie», indique le lieutenant Gagné de la Régie intermunicipale de police Roussillon, ajoutant que l’individu dont on ignore l’âge a été le seul impliqué.

Contacté environ une heure après l’événement, M. Gagné ne détenait pas davantage de détails sur les circonstances de l’accident.

Des pompiers étaient également sur les lieux pour secourir le conducteur du VTT.

Le Journal est en attente d’un retour d’appel de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM).

Plus de détails à venir