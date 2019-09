Un ancien Dynamique inscrit trois touchés dans la première victoire du Noir et Or

L’ancien des Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne Gabriel Cyr Durandeau a inscrit trois touchés lors du match inaugural du Noir et Or du Collège de Valleyfield, le 7 septembre, aidant son équipe à signer une victoire de 32 à 16 face aux Normades du Collège Montmorency.

L’athlète a d’abord donné l’avance 7 à 0 au Noir et Or en inscrivant le premier touché du match lors du premier quart. Les Nomades ont toutefois égalé la marque quelques minutes plus tard.

Le quart-arrière a de nouveau fait des siennes dès le premier jeu du troisième quart en offrant un second touché à l’équipe locale. Il a fait de même quelques instants plus tard pour compléter son tour du chapeau, portant la marque à 21 à 7 à la fin du troisième quart.

Au quatrième quart, la défensive du Noir et Or a offert un jeu d’une grande qualité. Jayson Dorvil a intercepté le ballon et réussi à compléter un touché. Les Nomades ont inscrit un dernier touché dans les dernières secondes du match, mais ce fût insuffisant pour l’emporter.

Malgré la météo capricieuse, plus de 700 personnes ont assisté au match.

Le prochain affrontement du Noir et Or aura lieu le 14 septembre, à 19h, à Gatineau face aux Griffons.