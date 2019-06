Un ancien joueur des Grenadiers de Châteauguay repêché par les Islanders

Merciérois et ancien joueur des Grenadiers de Châteauguay, Félix Bibeau a été sélectionné par les Islanders de New York lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey tenu les 21 et 22 juin à Vancouver.

« C’est vraiment incroyable. J’étais ému et vraiment content. C’est vraiment spécial, je ne m’attendais pas à ça donc ç’a rendu ça encore plus incroyable. J’ai reçu un appel du recruteur qui m’a dit de regarder la télévision et qu’il allait me repêcher », a commenté Félix Bibeau, quelques jours après les événements.

Celui qui a connu un tournoi de la Coupe Memorial du tonnerre avec les Huskies de Rouyn-Noranda, permettant à son équipe de remporter le sacre suprême du hockey junior canadien, avec une récolte de 5 buts et une passe en cinq matchs, n’avait pas d’attente pour le repêchage. Il est demeuré chez lui à Mercier. Il a été repêché au 178e échelon en sixième ronde.

Le joueur de centre âgé de 20 ans pourrait retourner l’an prochain dans le junior majeur dans l’uniforme des Remparts de Québec, qui l’ont acquis lors des dernières assises de la LHJMQ, ou encore jouer dans la Ligue américaine. Tout dépendra de ses performances. Bibeau passe la semaine à New York pour un camp de développement.

Lors de la dernière saison régulière, il a réussi 28 buts et 41 passes en 63 matchs.

De son côté, le défenseur Samuel Régis, lui aussi ancien des Grenadiers, a reçu une invitation pour participer au camp d’entraînement de l’Avalanche du Colorado.

Un Châteauguois à Nashville

Le Châteauguois Alexander Campbell, âgé de 18 ans, a été sélectionné en troisième ronde au 65e échelon par les Prédateurs de Nashville. Ce dernier évoluait l’an dernier avec les Grizzlies de Victoria dans la BCHL. Il a récolté 21 buts et 46 passes en 53 parties. Auparavant, il a joué deux saisons pour le Collège Stanstead et quatre saisons au Collège Sainte-Anne. CampbeIl poursuivra sa carrière à l’Université Clarkson dans la NCAA durant la saison 2020-2021.