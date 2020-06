Un animal perdu peut s’avérer cher à récupérer

Que se passe-t-il quand un chien ou un chat est retrouvé par la SPCA Roussillon? Quels sont les frais pour le récupérer et pourquoi les propriétaires doivent-ils les payer? L’organisme de Delson explique sa procédure.

Le Reflet s’est intéressé au sujet après que Gilles Bolduc lui ait raconté l’histoire de sa chatte perdue. Comme elle avait l’habitude d’aller dehors, il s’est inquiété après environ 5 jours sans la voir. Il a ensuite vu sa photo parmi les chats en adoption sur le site Web de la SPCA Roussillon.

«Ils l’ont opérée, ils lui ont mis une puce et, là, ils me facturent 160$ après l’avoir mise en adoption», explique-t-il.

Prise en charge

«Quand un animal est errant ou trouvé, on doit s’en occuper», précise Pierre Bourbonnais, directeur de la SPCA Roussillon, qui a des ententes avec 26 municipalités en ce sens.

Il laisse savoir que la première étape est de vérifier si l’animal a une puce ou une médaille. Comme les animaux doivent être enregistrés auprès des Villes en vertu de règlements municipaux, il est fréquent que la SPCA retrace rapidement les propriétaires.

«Si le maître signale l’animal comme étant perdu et qu’il est trouvé par un voisin, on établit souvent les contacts pour qu’il retourne à la maison», ajoute-t-il.

Il n’y a aucuns frais si la SPCA permet qu’un chat ou un chien soit retrouvé grâce à son identification ou aux registres et qu’elle n’a pas à se déplacer.

Délais et coûts

Dans la plupart des Villes couvertes par la SPCA Roussillon, les citoyens ont 3 jours pour réclamer leur animal perdu, mais cela peut varier. À Brossard, par exemple, ils ont 5 jours. M. Bourbonnais indique que la SPCA reçoit une dizaine de chats par jour. Ceux-ci doivent donc être rapidement mis en adoption ou transférés dans un autre refuge après les délais prévu.

À partir du moment où un patrouilleur de la SPCA se déplace pour récupérer un animal, celui-ci est examiné, vacciné, vermifugé et micropucé. Sa photo est prise pour la création d’un dossier, puis il est nourri et des soins de base lui sont administrés.

Des frais fixes de 103$ s’appliquent dans ces cas. Il s’agit d’un montant décidé par les Villes avec qui l’organisme fait affaire. M. Bourbonnais rappelle que les soins de la SPCA ne sont pas couverts par le gouvernement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent.

Si l’animal est hébergé, il en coûte 26$ par jour. Passé le délai de 3 ou 5 jours, il peut arriver que la SPCA offre aux propriétaires d’adopter leur animal, pour la somme de 160$.

Si un chat a été stérilisé, par exemple, ce montant s’avère plus bas que les frais d’un vétérinaire, pouvant s’élever à 300$ pour une opération et entre 50$ et 100$ pour une micropuce.

«Notre but est ultimement de sauver des vies animales.» -Pierre Bourbonnais, directeur de la SPCA Roussillon

Exceptions

Selon Pierre Bourbonnais, la plupart des animaux perdus sont signalés rapidement et tout se passe bien pour les récupérer. Il y a cependant des exceptions, comme le cas de M. Bolduc.

«Il y a aussi des gens qui essaient de réclamer des animaux qui ne sont pas les leurs. Il faut demander des preuves», déplore-t-il.

M. Bourbonnais en appelle à la prudence des propriétaires d’animaux, afin que ceux-ci les enregistrent adéquatement et réagissent rapidement lorsqu’ils perdent ou trouvent un animal.

De plus, puisqu’il y a surpopulation de chats errants, la SPCA stérilise ceux qui doivent l’être quand ils ne sont pas réclamés dans les délais requis.

«On réalise que certains sont mécontents parce qu’ils ne veulent pas les faire opérer dans l’objectif de vendre des chatons», affirme M. Bourbonnais.

Celui-ci ajoute qu’environ 500 chatons sont ramassés par la SPCA chaque été.