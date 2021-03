Un artiste crée sur des rouleaux de papier de toilettes : un clin d’œil moqueur à la pandémie

Sébastien Guimond, graphiste de profession qui se décrit comme mordu du 9e art, soit celui de la bande dessinée, a fait son premier croquis sur un rouleau de papier de toilette de façon dérisoire en avril 2020. Près d’un an plus tard, il compte 360 œuvres.

M. Guimond se souvient avoir voulu faire «un pied de nez personnel au phénomène des gens qui se sont rués dans les magasins pour se procurer, en quantité ridicule, du papier de toilette».

Pour se changer les idées au départ, l’artiste crayonne au feutre Sharphie une illustration par jour afin que le projet en soit un qui dure aussi longtemps que la pandémie perdurera.

«Je compte arrêter lorsque nous serons revenus à la normale soit sans aucune condition sanitaire. S’il y a un certain engouement pour le projet, je pourrais tout aussi bien continuer, ça reste à voir», dit le Constantin qui est homme au foyer depuis 17 ans.

«Si un musée monte une exposition sur le thème de la pandémie, soyez assurés que je soumettrai mon projet!» -Sébastien Guimond

Pourquoi des personnages?

Visages et personnages connus de dessins animés sont sensiblement faciles à reconnaître sur les créations de M. Guimond.

Néanmoins, il s’amuse avec sa famille et sur sa page Facebook nommée «Les papiers de toilette de la covid 2020» à les faire deviner pour créer un jeu autour de son projet qui n’en ait pas un servant à faire un revenu.

Il explique que «le rouleau en tant que support se porte bien à la physionomie d’un visage».

L’amateur de bande dessinée a commencé avec des personnages issus de celles-ci, puis pour sa conjointe qui aime les films d’horreur, il a ajouté des monstres classiques. Des personnages d’animation et de films ont suivi pour les enfants, détaille l’artiste qui ne cache pas que parfois, il est plus difficile d’identifier les personnalités publiques qu’il dessine.

On y retrouve des créatures de films, de science-fiction et d’animation, des personnages de dessin animé de Disney, d’animé japonais, de classiques des années 1970-1980 ou encore de bande dessinée européenne et américaine, des acteurs et actrices d’Hollywood, et même des politiciens.

«J’essaie de toucher un peu à tout afin d’intéresser le plus de gens possible», indique M. Guimond.

Celui-ci dit toucher à plusieurs domaines des arts et de la littérature présentement et écrit un roman sur le thème de l’horreur et du fantastique.

Les membres de sa famille pige chaque semaine un thème.

L’artiste en est à amasser des rouleaux fournis par des gens pour lui permettre de poursuivre son projet. Il note que ceux-ci ne se prêtent pas tous bien au feutre.

«Ils n’ont pas tous les mêmes propriétés, certains sont plus buvards, d’autres moins épais. Qui aurait cru qu’il y avait des rouleaux de meilleure qualité que d’autres?» rigole-t-il en ajoutant que la préparation des supports est aussi un aspect qui peut passer inaperçu. Il faut les poncer aux extrémités pour leur donner une forme adéquate, une fois posés sur une tablette, et être coupés pour qu’ils aient tous la même taille.