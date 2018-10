Un artiste de La Prairie bonifie son spectacle grâce à une bourse

Crédit photo : Gracieuseté

Après avoir reçu une bourse de 15 000$, l’artiste slammeur et rappeur Emmanuel Hyppolite a reporté le spectacle qu’il devait donner du 11 au 14 octobre pour l’améliorer. Cette nouvelle mouture du concert aura lieu du 14 au 16 novembre, au Bain Mathieu, à Montréal.

Le spectacle de l’artiste suit la parution de son deuxième album Lumière sur page noire, lancé en mars 2018.

«C’est un album moins personnel que le premier, confie-t-il, mais je ne me suis pas éloigné de ma démarche artistique. Je parle toujours de la vie humaine et de choses qui touchent le plus de gens possible.»

Le résident de La Prairie évoque notamment la chanson Continuer de croire, qu’il a composée quand lui et sa conjointe ont eu de la difficulté à avoir un enfant. Il parle aussi de son rapport à l’argent aujourd’hui, alors qu’il a grandi en écoutant de la musique hip-hop qui glorifiait le sujet.

Une bourse qui fait la différence

Le 25 septembre, M. Hyppolite a reçu un soutien financier de 15 000$ du Conseil des arts et des lettres du Québec en collaboration avec la MRC de Roussillon, entre autres. Il faisait partie des cinq projets choisis dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie-Ouest.

«C’est une belle reconnaissance de l’industrie. Ça me donne confiance, du souffle et de la drive pour foncer», affirme-t-il.

Le chanteur avait déjà fait des demandes de bourses, mais sans succès. Il se dit donc très heureux d’avoir obtenu celle-ci, d’autant plus parce qu’elle est pour les artistes de la région, en Montérégie-Ouest.

«Ce sera plus qu’un spectacle, ce sera une immersion dans ma tête.» -Emmanuel Hyppolite

Avec ce montant, il a bonifié des détails techniques et de production, investi pour de la publicité et surtout, changé l’emplacement de son spectacle pour se produire dans une salle connue à Montréal pour se faire découvrir davantage.

«Ça aide beaucoup à réaliser des projets parce que le budget peut nous limiter», admet l’artiste de 32 ans.

Il a l’intention d’offrir des performances à La Prairie, où il adore rencontrer les jeunes pour des ateliers d’écriture et pour leur faire écouter ses chansons, afin d’avoir leur opinion.

Un style unique

Des artistes hip-hop qui l’inspirent, comme Koriass et Alaclair Ensemble, sont de plus en plus connus au Québec. M. Hyppolite est heureux de constater l’engouement pour le genre musical, mais considère que le slam et la poésie sont des branches encore marginalisées.

«Je fais autant dans le hip-hop que dans le slam. C’est quelque chose que je vais toujours garder. Ça fait partie de mon identité et c’est même une valeur ajoutée», dit-il.

L’artiste souhaite d’ailleurs écrire des recueils de poème et participe à des soirées de slam.

