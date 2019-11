Un bar à smoothies orienté vers le bien-être ouvert à Delson

Un concept de bar à smoothies pour les amateurs de produits santé a ouvert ses portes sur la route 132 à Delson, le 1er novembre. Gary Baker, aussi propriétaire du Fitclub avec son épouse, souhaite créer un endroit lié à sa première entreprise pour servir davantage «la communauté de gens qui recherchent le bien-être».

Bien que Le Fouetté affiche des smoothies santé et nourrissants sur son menu, M. Baker laisse savoir que ceux qui ont la dent sucrée seront aussi comblés.

Le résident de La Prairie a saisi l’opportunité en remarquant que le concept n’existait pas dans la région. Il dit se démarquer dans l’offre des produits, dans l’aménagement du commerce et dans son indépendance d’entrepreneur.

«Il y a des chaînes avec des smoothies santé, d’autres avec des choses sucrées. Nous, on veut offrir les deux et on ne veut pas être sous une bannière», dit-il.

M. Baker décrit sa nouvelle entreprise comme un endroit où, par exemple, les gens peuvent s’arrêter pour prendre un déjeuner à boire sur le pouce autant que pour les étudiants qui veulent y passer du temps, car un espace lounge a été aménagé.

Il n’a fallu que quelques semaines à l’entrepreneur de 37 ans pour prendre possession de son local et s’y installer.

«Nous n’avons pas encore d’affiche à l’avant, puisqu’on tenait absolument à ce que l’intérieur soit prêt rapidement», laisse-t-il savoir.

Communauté

Avec une clientèle fidèle au Fitclub, M. Baker tient à développer la même relation avec les clients de son bar à smoothies.

La première entreprise qu’il a démarrée il y a plus d’un an est aussi un concept qui se veut unique.

«C’est un gym sans abonnement où on accueille les familles et où on sert aussi des smoothies. L’idée est partie de là pour la deuxième place. Il y a vraiment un lien entre deux», indique-t-il.

Vendredi soir, à l’ouverture officielle, une centaine de personnes étaient présentes.

De plus, l’entrepreneur tient à s’impliquer avec ses commerces, notamment avec des organismes.