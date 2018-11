Un bateau de croisière possède sa propre piste de Kart sur deux étages!

Article par Olivier Beaulieu

Pour tous les consommateurs qui désirent voir un brin de paysage tout en se faisant dorloter durant les vacances, la croisière est une option incontournable. Les bateaux de croisière sont dorénavant si complets que l’on peut y magasiner et y voir des spectacles de tous genres dans la même soirée, simplement en changeant d’étage. Maintenant, une compagnie norvégienne offre comme activité une course de kart sur la piste spécialement conçue au 19e étage du navire!

Effectivement, la compagnie de croisières Norwegian Cruise Line met de l’avant sa toute première piste de karting sur deux étages à même son nouveau méganavire Norwegian Bliss. Quoique cette activité ait déjà été proposée sur un navire par le passé, c’est la première fois qu’une piste aussi grande et large est construite sur un bateau naviguant sur les eaux de l’Amérique du Nord.

Fait à noter : cette piste est également 40% plus large que toute autre piste construite sur un bateau auparavant. On évalue la vitesse maximale de ces bolides à un peu moins de 50 km/h. La piste comprend un arrêt aux puits, une ligne d’accélération, plusieurs courbes en épingle et une vue imprenable de la mer sur laquelle vous naviguez. Et contrairement au jeu vidéo Mario Kart où l’on peut tomber à l’eau lors d’un virage prononcé, l’entreprise s’est assuré d’installer des barrières solides et sécuritaires tout autour du parcours. Si vous désirez participer à cette activité, sachez que l’on demande une dizaine de dollars en échange de huit tours de piste.

Norwegian Cruise Line vend plusieurs croisières notamment en Alaska et dans les Caraïbes.