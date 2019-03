Un bon Samaritain répand le bonheur auprès de personnes malades

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Un bon Samaritain de Saint-Mathieu offre gratuitement la location d’une chambre hyperbare à des personnes ayant difficilement accès à cette installation coûteuse. Caméra à la main, Patrick Pépin surprend des familles éprouvées par la maladie et immortalise en images l’annonce et ces moments qu’il qualifie d’«inoubliables».

Rien ne prédestinait Patrick Pépin à devenir représentant d’une entreprise de vente de chambres hyperbares. C’est un ami, Frédérick Blondeleau, fondateur de la compagnie Oxy expert, qui a convaincu l’ancien graphiste de se joindre à sa compagnie.

«Son père est atteint de la maladie de Parkinson et il a participé à des séances de médecine hyperbare. Pendant environ 7 ans, il a constaté de gros changements. Ses symptômes liés à la maladie se sont stabilisés.»

Plus de 15 000 $

Il faut débourser au minimum 15 000$ pour se procurer une chambre hyperbare, précise le résident de Saint-Mathieu. Les coûts de sa location atteignent les 2000$ pour une période variant de 40 à 50 jours.

«Ce n’est pas tout le monde qui a les moyens de se l’offrir. J’ai eu l’idée de lancer le mouvement «Partagez à vie». Chaque mois, l’entreprise invite les gens à nous soumettre leur candidature en expliquant pourquoi la chambre hyperbare ferait une différence dans leur vie. On leur loue gratuitement l’appareil pendant 40 jours.»

Depuis novembre, l’initiative de M. Pépin a comblé quatre familles du Québec. Annie Bourgoin, résidente de Saint-Hubert, est une d’entre elles.

«Mon fils Félix a un déficit immunitaire et est asthmatique. Il doit prendre des antibiotiques tous les jours et recevoir deux transfusions sanguines par semaine», explique-t-elle.

Pour la maman de l’adolescent de 13 ans, sa sélection au mouvement Partagez à vie est «un cadeau».

«Ça n’a pas de prix. J’ai été très touchée. Ça met un baume sur ce que nous vivons et ça nous donne espoir pour Félix, car la médecine hyperbare améliore sa qualité de vie», raconte-t-elle.

Patrick Pépin a capté à la caméra l’émotion de Mme Bourgoin et Félix lorsqu’il leur a annoncé qu’ils étaient les heureux élus, en mars. Il a partagé ensuite cette vidéo sur la page Facebook de l’entreprise, aux côtés des montages des mois précédents.

«Ça me touche beaucoup de les voir réagir ainsi. Leur reconnaissance, c’est ma paie! J’ai des frissons juste à repenser à ces moments. J’ai toujours hâte de surprendre une nouvelle personne», raconte-t-il.

Sindy Chatelle, une participante sélectionnée à Québec, a d’ailleurs reconnu le résident de Saint-Mathieu quand il l’a surprise à son tour. C’est une amie qui l’avait inscrite à son insu.

«Je l’avais vu sur Facebook, j’étais tellement contente! Mon fils Eliot vit avec le syndrome du X fragile, mentionne-t-elle. Avoir accès à une chambre hyperbare, c’est de l’or en barre pour nous! Eliot dort mieux et est plus enclin à vouloir parler et faire des sons, ce qui n’est habituellement pas le cas.»

Patrick Pépin en est à préparer sa prochaine surprise, qui devrait survenir tout près d’ici, affirme-t-il.

«Certaines histoires que les gens me soumettent me font pleurer. C’est valorisant de voir qu’on peut laisser une marque dans leur vie.» -Patrick Pépin

Qu’est-ce que l’oxygénothérapie hyberpare ?

Avec ses airs de sous-marin gonflable et ses 8 pieds de longueur, la chambre hyperbare ne passe pas inaperçue. Faite de toile suffisamment rigide pour supporter la pression atmosphérique, cette tente envoie des concentrations élevées d’oxygène au corps humain, favorisant ainsi la guérison de plaies ou d’infections. La médecine hyperbare, dont les vertus cicatrisantes sont reconnues par Santé Canada, est notamment pratiquée à l’hôpital Sacré-Cœur à Montréal.

Ce que Santé Canada dit

Santé Canada reconnaît l’utilisation de l’oxygénothérapie hyperbare pour traiter les 13 pathologies suivantes:

-embolie;

-empoisonnement au monoxyde de carbone;

-gangrène gazeuse;

-lésion par écrasement, syndrome de loge et autres problèmes traumatiques graves où le débit sanguin est réduit ou interrompu comme une gelure;

-mal de décompression;

-ulcère plantaire diabétique;

-perte sanguine importante;

-abcès intracrânien;

-infections nécrosantes du tissu mou;

-infection de l’os;

-syndrome d’irradiation retardé;

-greffes cutanées qui cicatrisent mal;

-brûlures thermiques.

«Toutefois, certaines cliniques privées prétendent qu’elle peut aussi traiter des maladies comme la sclérose en plaques, la paralysie cérébrale, le cancer, le sida, les maladies cardiaques et les migraines, mais aucune preuve scientifique n’appuie ces prétentions», souligne Santé Canada.

Si un patient éprouve des problèmes de santé à la suite de l’utilisation d’une chambre hyperbare, il est invité à communiquer avec Santé Canada.