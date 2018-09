Un bureau fait d’une Lamborghini Aventador, ça vous dit?

Article par Olivier Beaulieu

Enfant, quel petit être amateur de voitures n’a jamais rêvé d’avoir un lit ou bien une chaise faits en forme de voiture exotique? On retrouve encore à ce jour chez les manufacturiers de jouets pour enfants des bases de lit en forme de voiture, mais qu’en est-il des bureaux pour adulte? L’entreprise polonaise Design Epicentrum Manufacture fabrique une réplique du devant de la Lamborghini Aventador de manière à en faire un bureau de travail. Qui dit mieux?

La compagnie européenne fabrique divers meubles et accessoires à l’effigie du manufacturier automobile sans toutefois utiliser la marque. Observez d’ailleurs que le logo de Lamborghini n’apparaît ni devant la voiture ni au centre des jantes. Mais entre nous, pas besoin d’être un génie pour deviner qu’on parle d’une Aventador, n’est-ce pas? Cependant, on offre un choix de couleurs, bien plus varié que chez Lamborghini. Effectivement, un consommateur peut sélectionner entre 200 différentes couleurs pour la carrosserie, mais aussi les jantes et la planche au-dessus du bureau. Aussi, on peut choisir en option une table vitrée et un éclairage à DEL sous ladite voiture. Ce ne sont pas les choix qui manquent!

Le bureau mesure 2 mètres de largeur par 1,6 mètre de profondeur et 0,8 mètre de hauteur. Il se détaille à 45 000 $ canadiens, soit près du dixième de ce que vaut une voiture fraichement sortie du concessionnaire et il ne sera fabriqué qu’en 44 exemplaires. Êtes-vous preneur?