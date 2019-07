Un Cadillac Escalade électrique serait en préparation

Article par Guillaume Rivard

On vous a appris il y a quelques semaines que tous les gros VUS de GM feront peau neuve pour 2021. Parmi ceux-ci se retrouve bien sûr le Cadillac Escalade.

Bâti sur la nouvelle architecture T1XX, qui sert déjà aux camionnettes Silverado et Sierra, l’Escalade devrait nous revenir avec son V8 de 6,2 litres qui développe 420 chevaux. Certains ont supposé que le V8 biturbo de 4,2 litres pourrait également figurer au menu, augmentant ainsi la puissance à 550 chevaux environ.

Et s’il y avait une troisième option capable de rendre ce luxueux colosse encore plus rapide et écoénergétique à la fois? Que diriez-vous d’un Cadillac Escalade 100% électrique?

On sait que la marque a été choisie par GM pour mener ses efforts dans le domaine des véhicules électriques. Eh bien, des sources au courant du dossier ont confirmé au site Cadillac Society qu’une version zéro émissions de l’Escalade est en préparation.

Évidemment, aucune annonce officielle n’a encore été faite.

Bien que le projet soit aux tout premiers stades du développement, il impliquerait la même plateforme BEV3 que cet autre VUS électrique de Cadillac promis en début d’année au Salon de l’auto de Detroit, sans parler de la future camionnette électrique de GM.

Les spécifications techniques fournies par Cadillac Society mentionnent une autonomie d’environ 640 kilomètres – bien plus que n’importe quel VUS électrique sur le marché présentement. Considérant la taille de l’Escalade, on imagine que la batterie adoptera aussi des dimensions gigantesques.

Par ailleurs, les acheteurs intéressés devront payer une fortune pour ce véhicule, car le prix de base serait sans doute beaucoup plus élevé que celui de l’Escalade le plus dispendieux à l’heure actuelle, affiché à 110 295 $.