Un Candiacois arrêté dans une opération antidrogue interprovinciale

Crédit photo : Le Reflet - Archives

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a procédé à plusieurs arrestations et a porté des accusations, le 18 janvier, en Nouvelle-Écosse et au Québec, dans le cadre de l’opération Hackberry, une enquête ciblant le trafic organisé de fentanyl et de cocaïne. Un homme de Candiac se trouve parmi les individus arrêtés.

Steven Sarti, 33 ans, est accusé de complot en vue de faire le trafic de cocaïne, de fentanyl et de méthamphétamine. Sa comparution en cour provinciale d’Halifax était prévue la même journée.

La GRC laisse savoir par voie de communiqué que l’enquête se poursuit et que d’autres accusations sont prévues. Le Reflet est en attente de plus de détails.

L’enquête menant aux arrestations a été ouverte en avril 2018 par le Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé (GCGCO) de la GRC en Nouvelle-Écosse et l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé à Montréal.