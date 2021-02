Un Candiacois considère que la pente à glisser Grizzly est mal conçue

Guy Fortin, un Candiacois et professeur en gestion des équipements récréatifs, est d’avis que la pente à glisser Grizzly, au parc Cherbourg, n’a pas été conçue adéquatement, notamment en raison de son orientation. Il a d’ailleurs eu des échanges à ce sujet avec la Municipalité.

M. Fortin témoigne être allé glisser au parc de la Sardaigne, où, selon lui, «l’orientation vers l’est de la pente du bassin de rétention d’eau» lui a permis de s’amuser avec ses enfants durant plus de quatre heures et demie.

«Toutefois, je ne peux en dire autant de la pente Grizzly», affirme-t-il.

Il avait d’ailleurs remis un document, soit le Guide d’aménagement et de gestion d’aires de glissades de l’Association québécoise du loisir municipal aux élus de Candiac, lors d’une séance du conseil en 2019, avant l’inauguration de la pente.

«J’avais informé que l’orientation de la pente (plein sud) était pour diminuer les possibilités d’utilisation de la pente et, par le fait même, faire varier les conditions de glisse considérablement», relate celui qui a une expertise en la matière dû à son travail.

Selon M. Fortin, le guide suggère fortement d’éviter une pente face au sud, car celle-ci perd son couvert de neige et se glace plus rapidement, en raison des rayons du soleil. Cela accélère la vitesse et réduit la capacité de contrôle des glisseurs, un facteur dangereux, soutient le Candiacois.

Accessibilité

M. Fortin reconnaît que les concepteurs ont considéré plusieurs aspects du guide, mais qu’ils ont toutefois négligé que l’orientation affecte l’accès à la pente.

«Les citoyens en provenance du parc de Cherbourg traversent le bas de la côte et font des rencontres avec les glisseurs. Ainsi, les risques de collisions sont accrus», fait-il valoir.

Il ajoute considérer que «les décideurs ne semblent pas avoir écouté les bonnes voix», soit des recommandations citoyennes et le guide.

Plusieurs facteurs

La Ville réplique quant à elle que plusieurs facteurs doivent être évalués pour l’aménagement d’une installation comme la pente à glisser Grizzly. Jacinthe Lauzon, directrice des communications à Candiac, confirme la réception des préoccupations et recommandations de M. Fortin et affirme que ce dernier a eu une réponse de la Municipalité.

Elle détaille que «la disponibilité des espaces, l’accessibilité au site et la mobilité menant à l’infrastructure comme la proximité d’un stationnement, la voirie, les trottoirs et la circulation routière, la sécurité, le climat sonore, le voisinage, les infrastructures limitrophes, le sous-terrain, l’entretien par de la machinerie», principalement, explique que la pente Grizzly ait été conçue ainsi.