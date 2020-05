Un Candiacois dans la quarantaine porté disparu

La police recherche Rémi Thibodeau, un homme originaire de Candiac âgé de 47 ans. Il a été vu pour la dernière fois le 5 mai.

M. Thibodeau a quitté son appartement après une dispute avec son colocataire, laisse savoir la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Un signalement a été fait à la police, car «il est inhabituel que M Thibodeau quitte et ne donne pas de nouvelles», précise-t-elle.

L’homme disparu a l’habitude de se déplacer à pied ou en autobus. Il pourrait s’être rendu à Montréal.

M. Thibodeau a les cheveux blonds, est de corpulence moyenne et mesure 1 mètre 70 (5 pieds et 7 pouces). Lorsqu’il a quitté son appartement, il portait un imperméable gris, un chandail en coton ouaté bourgogne et un pantalon de survêtement gris.

Toute information concernant sa disparition peut être signalée par téléphone au 450 638-0911, poste 601, ou de façon anonyme au 450 638-0911, poste 777.