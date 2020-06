Un Candiacois veut rendre le port du masque obligatoire

Un résident de Candiac demande à la Ville d’obliger ses citoyens à porter le couvre-visage dans les lieux publics, plutôt que de le recommander. Il dit s’inspirer du règlement similaire adopté par les élus de Côte-Saint-Luc à Montréal, la semaine dernière.

«Obliger les gens à porter des masques dans les magasins n’est pas différent de leur demander porter des chaussures et des chemises, estime Glen Bernstein. C’est simplement une question d’hygiène et de sécurité publique. Ainsi, plus tôt le conseil municipal de Candiac mettra en œuvre un nouveau règlement sur les masques, mieux ce sera.»

M. Bernstein, bien connu dans la communauté pour son opposition à la transformation du Club de golf de Candiac, demande à la Ville d’analyser sa requête à l’occasion de la prochaine séance du conseil. Il souhaite que le règlement entre en vigueur le 15 juillet.

Il fait valoir que l’argument de la rareté des masques ne peut être évoqué, «puisque les magasins de Candiac en vendent déjà, puis que de nombreuses personnes les fabriquent elles-mêmes».

De son côté, la Ville de Côte-Saint-Luc s’est engagée à en distribuer à ses citoyens. Ceux-ci ne se verront pas infliger d’amende s’ils ne le portent pas, mais les gestionnaires des lieux sont passibles d’en recevoir une.

Questionné par Le Reflet sur les chances qu’un tel règlement soit adopté, la Ville de Candiac a répondu qu’elle «respecte au pied de la lettre les consignes de la Direction de la santé publique, qui recommande notamment le port du couvre-visage».

«Le conseil municipal apportera une réflexion sur la question de M. Bernstein», a indiqué Jacinthe Lauzon, directrice des communications.

Pourquoi porter un couvre-visage ?

Les personnes infectées à la COVID‑19 n’ont pas toutes des symptômes. Les personnes asymptomatiques peuvent être infectées sans le savoir. Le port du couvre-visage pourrait permettre de diminuer le risque qu’une personne infectée transmette la COVID‑19 à d’autres, puisqu’il empêche la propagation des gouttelettes respiratoires.

(Source: Direction nationale de santé publique)