Un cas de rougeole au Parc Safari

Les personnes qui étaient au Parc Safari le 12 juillet, entre 11h30 et 15h30, doivent surveiller l’apparition de symptômes de la rougeole. Une personne infectée par ce virus était présente sur les lieux pendant cette période, ce qui signifie que d’autres visiteurs ont pu être contaminés.

Cette information se trouve sur le site Internet du gouvernement du Québec qui recense les lieux où le public est à risque d’avoir été exposé à la rougeole.

Les personnes qui sont à risque de complications, qui ont visité le Tunnel des félins le 12 juillet, entre 13 h et 15 h 15, doivent communiquer avec Info-Santé 811 le plus tôt possible, avant le 19 juillet. Il s’agit de la date limite pour être évalué et recevoir une intervention préventive. Cette intervention consiste en l’injection d’anticorps, qui doit être effectuée dans les 7 jours suivant la date d’exposition.

Les personnes qui présentent des risques de complications sont les bébés de moins d’un an, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les femmes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole.

Tous les autres visiteurs, qui ne sont pas à risque de complications, mais qui ont fréquenté le Tunnel des félins, mais aussi tous les autres secteurs du Parc Safari le 12 juillet, entre 11 h 30 et 15 h 30, doivent surveiller l’apparition des symptômes de la rougeole jusqu’au 30 juillet. Si des symptômes apparaissent, il faut appeler Info-Santé 811.

Les périodes d’exposition sont déterminées en fonction des heures de présence d’une personne contagieuse, en y ajoutant un temps supplémentaire d’une heure pour tenir compte de la persistance du virus dans l’air ambiant, précise-t-on sur le site Internet Éclosion de rougeole, du gouvernement du Québec.

Symptômes

Les principaux symptômes de la rougeole sont une fièvre importante, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et un malaise généralisé, suivis de rougeurs au visage puis sur le corps.

«Il peut s’écouler de 7 à 14 jours entre l’exposition au virus de la rougeole et le début des symptômes, peut-on lire sur le site Internet du gouvernement du Québec dédié à ce virus. Une personne commence à être contagieuse 4 jours avant l’apparition des rougeurs, et elle peut demeurer contagieuse jusqu’à 4 jours après leur apparition. La rougeole dure de 1 à 2 semaines.»

Le gouvernement du Québec rappelle que la vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole.