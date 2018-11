Un Châteauguois dans la série Faits divers

Crédit photo : Crédit photo : (Photo:Gracieuseté, Véro Boncompagnie/ Les Productions Sovimage)

Peut-être avez-vous eu l’occasion de croiser Valentino, l’un des deux frères Orsini de la série québécoise Faits divers (saison 2), en faisant votre épicerie? Ce n’est pas un hasard, puisque l’acteur qui incarne ce personnage est un résident de Châteauguay.

«C’est un rôle que tous les p’tits gars rêvent de jouer» lance d’emblée Virgil Serban, qui a déjà fait l’objet d’un article dans nos pages il y a deux ans alors qu’il venait de publier un livre racontant son périple d’immigrant roumain. Deux ans, c’est le nombre d’années dont cet ancien soudeur et courtier immobilier a eu besoin pour réaliser cet autre rêve qui le dominait : celui de devenir acteur.

« J’étais au début complètement perdu dans cet univers, raconte-t-il. Ça m’étourdissait. Alors je me suis concentré sur le type gangster, en m’inspirant entre autres de De Niro et Al Pacino. J’ai travaillé à développer ce genre d’énergie.»

Après avoir suivi un atelier d’acteur et par l’intermédiaire d’une agence de casting, il a été remarqué par l’équipe de réalisation de Faits divers, qui cherchait «de nouvelles têtes» pour incarner les personnages des frères Orsini, les deux hommes de main de Tony Cozzolino, du clan criminel des Italiens. «L’audition a été très dure. Stéphane (le réalisateur) était très exigeant, mais il a beaucoup aimé ce que j’ai fait», rapporte l’acteur.

Premier rôle

Il s’agit du premier vrai rôle obtenu par le Châteauguois, qui avait déjà, avant, fait quelques apparitions dans des rôles secondaires dans des séries comme L’échappée et Fugueuse, et dans le film Junior Majeur. Il garde de son expérience dans Faits Divers un très bon souvenir. «C’est une série remplie de belles images à la Tarantino, avec des acteurs excellents», rapporte-t-il avec la passion accrochée au fond des yeux. On pourra aussi le voir dans le film Jouliks, le deuxième long métrage de Mariloup Wolfe. Il y joue le rôle d’un Rom (gitan), frère de l’un des personnages principaux. «Je n’ai pas eu besoin d’apprendre l’énergie du gitan, j’avais déjà ça en moi pour avoir côtoyé beaucoup d’amis roms dans mon pays natal. J’aurais pu jouer ce rôle, danser et chanter, pendant 10 épisodes, mais ce ne sont que quelques scènes…»

Un parcours étonnant

Le parcours de Virgil Serban sort de l’ordinaire. Né en Roumanie, il a quitté son pays à 18 ans en traversant illégalement les frontières européennes. Après plusieurs essais, qui l’ont parfois placé dans des situations dangereuses, notamment en prison, il est parvenu à gagner la France, où il a vécu pendant une dizaine d’années. C’est là qu’il a appris le français, avant d’entreprendre les démarches pour s’installer au Canada en 2005. Très humble par rapport à son passé, il ne considère pas avoir un parcours «plus exceptionnel que d’autres immigrants». «La différence, c’est que j’ai écrit un livre. Mais je pense que tous les immigrants ont une histoire exceptionnelle. J’ai raconté la mienne pour inspirer les gens. Imaginez, si moi, un immigrant roumain qui ne parle pas bien le français, parvient à jouer un rôle dans une série télé québécoise populaire, les gens d’ici peuvent, à plus forte raison, réaliser leurs rêves».