Un chauffeur de Longueuil infecté à la COVID-19

Un chauffeur du Réseau de transport de Longueuil a été testé positif à la COVID-19. La Direction de la santé publique de la Montérégie Centre (DSP) en a avisé le réseau de transport aujourd’hui.

Cette personne travaille comme chauffeur au centre de l’arr. du Vieux-Longueuil, selon un communiqué du RTL émis en fin de journée.

Le 15 mars a été sa dernière journée de travail. L’employé a été placé en isolement par le Bureau de santé du RTL.

Le RTL dit avoir travaillé en collaboration avec la DSP pour identifier et cibler les employés qui ont été en contact avec cette personne, sans toutefois donner plus de détails.

La direction de santé publique communiquera avec ces employés «afin de prendre les mesures appropriées selon leur cas et le RTL sera informé s’il doit mettre de l’avant des mesures les concernant», indique le communiqué.

Aucune information concernant les trajets effectués par cette personne ne sera rendue publique, «selon les directives de la Direction de la santé publique», mentionne-t-on aussi.

«Nous vous rappelons également que le coronavirus ne survit sur des surfaces sèches que trois heures et que nous avons optimisé le nettoyage des surfaces les plus exposées de nos autobus», assure aussi le réseau de transport.

En plus des mesures de nettoyage bonifiées dans les autobus, les usagers doivent depuis le 17 mars entrer par l’arrière des autobus, afin d’éviter les contacts et la proximité avec les chauffeurs.

Le RTL a annoncé le 25 mars de nouvelles mesures à la billetterie métropolitaine du terminus Longueuil : le paiement par carte de débit et de crédit est privilégié, les terminaux de paiement et de recharges des cartes opus sont installés à l’extérieur des comptoirs, et un marquage au sol dans la file d’attente permet de respecter la distanciation sociale.

De plus, les bancs à proximité de la billetterie sont condamnés.

Toute personne qui ressent des symptômes de la COVID-19 doit communiquer avec le 1 877 644-4545.